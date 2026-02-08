Argento da applausi per gli Azzurri nella staffetta mista del biathlon

La staffetta mista di biathlon italiana conquista un argento da applausi. Gli Azzurri si sono battuti con forza contro la favorita Francia, sfiorando l’impresa e confermando il biathlon come una delle discipline più solide per il medagliere italiano. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, anche senza la presenza di Dorothea Wierer, e ha fatto il suo dovere fino alla fine.

Il biathlon si conferma una delle discipline più affidabili per il medagliere azzurro. Nonostante la divina Dorothea Wierer, la staffetta mista italiana si batte alla grande contro la favorita Francia e sfiora l’impresa assoluta. Il quartetto composto da Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi riesce a battere la concorrenza di Germania e Norvegia, contendendo per lunghi tratti la vittoria finale alla Francia. Alla fine la Vittozzi deve cedere rispetto alla Simon nell’ultima frazione ma approfitta degli errori al poligono delle rivali per vincere l’argento in solitaria a circa 25 secondi dal quartetto transalpino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Argento da applausi per gli Azzurri nella staffetta mista del biathlon Approfondimenti su Argento Staffetta Splendida medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista del biathlon L’Italia conquista una medaglia d’argento nella staffetta mista del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer riavvicina gli azzurri alla Francia, ora Giacomel Segui la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026 in tempo reale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Argento Staffetta Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, si parte! Cerimonia da sogno e prime medaglie azzurre: Franzoni argento, bronzo per Paris; Juniores-promesse, 9 medaglie per il Veneto; Ginnastica Agratese, prima prova regionale CSEN da applausi: tanti segnali positivi ad Arcore; Busto Nuoto Sincro e Susanna Pedotti d’argento. Conclusi gli Assoluti – VIDEO. @giofranzi è medaglia d’argento Applausi fortissimi anche a Dominik Paris, che chiude con un meritatissimo terzo posto. Orgoglio, emozioni e grande sci azzurro facebook

