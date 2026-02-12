Oggi le gare di speed skating proseguono a Milano Cortina. Alle Olimpiadi 2026, si sfidano le donne sui 5000 metri. La gara si svolge nel pomeriggio, con le atlete che si preparano a scendere in pista. La diretta tv e lo streaming sono pronti per seguire ogni turno e coppia di partenza.

Oggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium sarà il giorno dei 5000 metri femminili e sull’anello di ghiaccio meneghino ritroveremo Francesca Lollobrigida, in una prova che inizierà a partire dalle 16:30. L’azzurra, inserita nell’ultima batteria insieme alla ceca Martina Sablikova, è reduce dal trionfo dei 3000 metri in questi Giochi. La distanza dovrebbe sorriderle, in quanto l’anno scorso di questi tempi ad Hamar si laureava campionessa del mondo. Il vero punto di domanda è sulla sua condizione fisica e su quanto abbia ancora da dare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park si anima di nuovo con la seconda giornata di gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenza; Riccardo Lorello bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026: terzo sui 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orari; Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza.

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.58 Ci ha provato Wennemars a voler ... oasport.it

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri maschili, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, mercoledì 11 febbraio, saranno ancora le distanze sprint ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che ... oasport.it

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 18.30 Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini F. Betti, D. Di Stefano FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 18.30 Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini F. Betti, D. Di Stefano @fisg_it @milanocortina26 x.com