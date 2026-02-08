Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orario 5000 metri uomini tv streaming coppie di partenza

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park si anima di nuovo con la seconda giornata di gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi si sfidano gli atleti sui 5000 metri uomini, con orari e dettagli su tv e streaming che ora sono ufficiali. La tensione cresce, e gli appassionati aspettano di vedere chi si prenderà il podio in questa prova lunga e impegnativa.

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la seconda giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l'indimenticabile medaglia d'oro conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l'Italia vuole alimentare entusiasmo e ambizioni nella prova dei 5000 metri maschili, confidando che la magia olimpica continui a spingere gli azzurri. La squadra italiana si presenta al via con il numero massimo di tre atleti. I riflettori sono puntati soprattutto su Davide Ghiotto, chiamato a una prestazione di alto profilo con l'obiettivo concreto del podio.

