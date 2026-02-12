Speed skating oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario 5000 metri femminili streaming coppie di partenza

Questa mattina si svolgono le gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il turno dei 5000 metri femminili, con le atlete che scendono in pista a partire da prima mattina. La gara si può seguire in diretta streaming e in tv, con le coppie di partenza già pronte per affrontare la pista. Gli appassionati seguono con attenzione ogni scatto, sperando in un nuovo record o una medaglia italiana.

Oggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium sarà il giorno dei 5000 metri femminili e sull’anello di ghiaccio meneghino ritroveremo Francesca Lollobrigida, in una prova che inizierà a partire dalle 16:30. LA DIRETTA LIVE DEI 5000 METRI FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30 L’azzurra, inserita nell’ultima batteria insieme alla ceca Martina Sablikova, è reduce dal trionfo dei 3000 metri in questi Giochi. La distanza dovrebbe sorriderle, in quanto l’anno scorso di questi tempi ad Hamar si laureava campionessa del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi le gare di speed skating proseguono a Milano Cortina.

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park si anima di nuovo con la seconda giornata di gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

