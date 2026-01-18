Paolo Pasqualini | il video inedito dell' uomo sbranato dai rottweiler Il caso a Mi manda Rai Tre

Il caso di Paolo Pasqualini, sbranato dai rottweiler, è al centro del servizio di Mi manda Rai Tre. In questo video inedito, si ricostruiscono gli eventi e le testimonianze, offrendo un quadro chiaro e sobrio di una tragedia che ha scosso la comunità. Un approfondimento che mira a informare con obiettività, senza sensazionalismi.

"Siamo andati all'ospedale. Ci hanno presentato davanti una camera mortuaria e ci hanno detto è morto sbranato". A parlare con le lacrime agli occhi è Priscilla, sorella di Paolo Pasqualini, l'uomo di 39 anni aggredito e ucciso da tre rottweiler nel bosco di Manziana, in provincia di Roma, l'11 febbraio 2024. La donna è intervenuta alla trasmissione Mi Manda Rai Tre in onda sabato mattina a meno di un mese di distanza dalla prossima udienza che vede indagati i proprietari dei due cani che uccisero il fratello. Un lungo servizio nel corso del quale il conduttore Federico Ruffo mostra - dopo averne sconsigliato la visione a bambini e pubblico sensibile - una ripresa inedita, nella quale si vedono i tre cani vicini al corpo dell'uomo ancora in terra, ma già privo di vita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mi Manda Rai Tre. . Queste immagini non sono mai state trasmesse prima. Paolo Pasqualini, un giovane pieno di vita, viene aggredito da tre rottweiler mentre passeggia a Manziana, alle porte di Roma. Quando arrivano i soccorsi, i cani sono ancora addosso - facebook.com facebook