La Rai ha deciso di cambiare la sigla ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’immagine, l’uomo vitruviano di Leonardo viene mostrato senza i genitali, come se fosse Ken. La scelta ha fatto discutere molti spettatori, che si sono trovati di fronte a questa versione più “pulita” dell’iconico disegno. La trasmissione continua a essere trasmessa ogni giorno, ma con questa modifica evidente.

Nelle case degli italiani risuonano ogni giorno le note e scorrono le immagini della sigla ufficiale Rai dedicata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il video è un concentrato di dinamismo e orgoglio nazionale, ma un occhio attento non ha potuto fare a meno di notare una modifica singolare a uno dei simboli più iconici della nostra cultura: l’ Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. L’ Uomo Vitruviano è un celebre disegno a penna realizzato da Leonardo da Vinci intorno al 1490, oggi custodito nelle Gallerie dell’Accademia a Venezia. Leonardo lo creò per illustrare le proporzioni ideali del corpo umano descritte dall’architetto romano Vitruvio, cercando di dimostrare che la figura maschile può essere inscritta perfettamente sia in un cerchio che in un quadrato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’uomo vitruviano di Leonardo come Ken: la Rai cancella i suoi genitali nella sigla delle trasmissioni olimpiche

