Spalletti studia la mossa anti-Inter | McKennie jolly e attacco camaleontico

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara al big match di San Siro contro l’Inter. Luciano Spalletti ha tutti i suoi giocatori a disposizione e sta studiando la strategia per sorprendere i nerazzurri. Sarà McKennie il jolly che potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre l’attacco si muoverà in modo flessibile e imprevedibile. Il tecnico bianconero vuole mettere in difficoltà la difesa di Chivu, chiedendo all’americano un ruolo speciale. La partita promette scintille.

Il tecnico bianconero avrà a disposizione tutti i componenti della formazione tipo per il big match di San Siro, ma chiederà all'americano un lavoro particolare per sorprendere la difesa di Chivu.

