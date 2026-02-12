Spalletti studia la mossa anti-Inter | McKennie jolly e attacco camaleontico

La Juventus si prepara al big match di San Siro contro l’Inter. Luciano Spalletti ha tutti i suoi giocatori a disposizione e sta studiando la strategia per sorprendere i nerazzurri. Sarà McKennie il jolly che potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre l’attacco si muoverà in modo flessibile e imprevedibile. Il tecnico bianconero vuole mettere in difficoltà la difesa di Chivu, chiedendo all’americano un ruolo speciale. La partita promette scintille.

