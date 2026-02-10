Spalletti prepara la sua strategia in vista del Derby d’Italia. Il tecnico della Juventus studia come mettere in difficoltà l’Inter, con movimenti sincronizzati e scambi di ruolo tra i suoi giocatori. McKennie si prepara a creare spazi per liberare David, puntando a sorprendere i nerazzurri e ottenere un risultato importante.

Spalletti in vista dell’Inter: movimenti sincronizzati e scambi di posizione per scardinare il muro nerazzurro, McKennie pronto a “liberare” David. La Juventus si prepara alla sfida contro l’Inter di Cristian Chivu con una strategia tattica studiata nei minimi dettagli da Luciano Spalletti. L’obiettivo primario del tecnico di Certaldo è evitare che Jonathan David, il terminale offensivo del nuovo ciclo bianconero, finisca intrappolato nella ragnatela difensiva preparata dai nerazzurri. Per farlo, come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore punterà tutto sulla dinamicità e sulla sensibilità tecnica di Weston McKennie, ormai diventato il “centrocampista totale” e l’equilibratore fondamentale della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti studia la chiave per il Derby d’Italia: in vista dell’Inter pronta una mossa mirata. Cos’ha in mente il tecnico bianconero

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, spiccano le novità di formazione di Luciano Spalletti.

