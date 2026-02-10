Juventus la mossa a sorpresa di Spalletti | McKennie falso 9 contro l’Inter dopo il rinnovo?

La Juventus sorprende tutti con una scelta insolita contro l’Inter. Spalletti schiera McKennie come falso 9, proprio dopo il suo rinnovo. La mossa ha scatenato discussioni tra tifosi e commentatori, mentre mezza Europa osserva con attenzione le mosse del club bianconero. McKennie, finora considerato un centrocampista, si ritrova a guidare l’attacco, una decisione che potrebbe influenzare il risultato e il futuro del giocatore. La partita si presenta come una sfida aperta, con la Juventus che cerca di mantenere il passo e l

Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vi racconto da dove nasce la mia esultanza» Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Bologna, Fenucci contro la deriva del VAR: «Serve la chiamata». Lo sfogo dell’ad rossoblù Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocati Kroos durissimo: «Se CR7 se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo!» Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali? Cristiano Ronaldo, pronto il ritorno in campo con l’Al Nassr dopo lo sciopero? Le ultimissime Aleksandar Stankovic non si ferma più: in Belgio altra “Scarpa d’Oro”! Numeri pazzeschi per il figlio d’arte Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Approfondimenti su Juventus Inter Juventus, mossa su McKennie: tentativo di rinnovo imminente La Juventus si prepara a intervenire sul futuro di Weston McKennie, considerando un rinnovo di contratto. Juventus, Spalletti spinge per il rinnovo di McKennie La situazione contrattuale di Weston McKennie, ormai elemento stabile della Juventus, desta interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Inter Argomenti discussi: Juventus, la mossa di Spalletti: Locatelli terzino per lanciare Kalulu; La mossa di Spalletti è un chiaro messaggio alla Juve, le ha provate tutte: è l’ora della Next Gen?; BREAKING – Mossa a sorpresa sul mercato: c’è un tentativo in corso per Icardi in Serie A; Juve, mossa a sorpresa: il top player ha firmato adesso dopo il caos mercato. Juventus, la prima mossa è una sola: rinnovare subito SpallettiLa Juventus deve ripartire da una scelta chiara: rinnovare subito Luciano Spalletti dopo il ko in Coppa Italia e blindare la guida tecnica. europacalcio.it Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Mezza Europa alla finestra per lo statunitenseJuventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Mezza Europa alla finestra per lo statunitense Quando il mare è in tempesta, serve un capitano in grado di ... calcionews24.com Mercato #Juventus Mossa per #Schlager x.com Matteo Moretto: “L’Inter si è mossa nelle ultime settimane per sondare il terreno su Weston McKennie, centrocampista 27enne in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, valutando un possibile ingaggio a parametro zero.” facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.