spaccio 30enne espulso caccia al resto della banda

La Polizia locale di Cesenatico ha arrestato un clandestino albanese, sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga. La caccia ai membri della banda continua, mentre gli agenti cercano di fare luce su altri possibili complici.

Un clandestino albanese legato allo spaccio di droga, è stato fermato dalla Polizia locale di Cesenatico. È accaduto il 4 febbraio, quando una pattuglia del Nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria ha intercettato in via Saffi un’autovettura con al volante una persona sospetta. Era una Fiat 500 intestata ad una società di noleggio con sede a Padova, il cui conducente, alla vista degli uomini in divisa, ha avuto un comportamento sospetto. Gli agenti a quel punto hanno intimato l’alt, ma l’uomo alla guida, un cittadino albanese di 30 anni già noto alle forze dell’ordine, si è dato alla fuga spingendo a tutto gas in direzione dello svincolo per il cavalcavia di via Bramante, che collega la dorsale della linea ferroviaria con la Statale Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

