L’Italia di Gattuso si prepara a un girone complicato nella prossima Nations League. Nel sorteggio sono finite insieme a Francia, Belgio e Turchia. Un raggruppamento difficile, con sfide che metteranno subito alla prova la squadra azzurra. I match sono già pronti a partire, e ora tocca al campo dimostrare il valore di questa Italia.

di Alberto Petrosilli Sorteggio Nations League 202627: l’Italia di Gattuso nel raggruppamento con Francia, Belgio e Turchia. Il calendario completo. L’orizzonte della Nazionale italiana si fa improvvisamente densissimo. Mentre il gruppo guidato da Gennaro Gattuso è proiettato sulla cruciale semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, dall’urna della Expo Hall 3 di Bruxelles è emerso il percorso per la Nations League 202627. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, un vero e proprio “girone di ferro” che vedrà l’Italia contrapposta a Francia, Belgio e Turchia. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Sorteggio Nations League 202627: Italia nel girone d’élite con Francia e Belgio, Gattuso prepara l’autunno di fuoco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sorteggio Nations League 2026/27: girone di fuoco per l’Italia di Gattuso. Il dettaglio e il calendario completo

Oggi alle 18 a Bruxelles si tiene il sorteggio della Nations League 202627.

