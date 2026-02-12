Il Sorrento tiene duro e si avvicina ai playoff. Nonostante le difficoltà di questa stagione, tra campi inagibili e trasferte, la squadra continua a lottare con grinta. La volontà di far bene si vede nei risultati e nel morale alto. I tifosi sperano in un finale di stagione positivo, con la speranza di conquistare un posto tra le prime otto.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante la nuova stagione “on the road”, complice l’indisponibilità del campo Italia, il Sorrento sta proseguendo nella scia degli ultimi campionati ed è ridosso della zona play off. Al perenne handicap di essere costretto a giocare le gare interne a Potenza, i rossoneri stanno sopperendo con garra e spirito di sacrificio come nell’ultimo vittorioso match “casalingo” contro il Giugliano. “Sono soddisfatto – ha spiegato mister Serpini – perché la squadra ha disputato un’ottima partita ma la gioia durerà poco perché dobbiamo pensare al Monopoli ed a dare continuità alle nostre prestazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorrento, garra e spirito di sacrificio: play off alla portata

Approfondimenti su Sorrento Gara

Il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, elogia l'impegno e la determinazione della squadra durante l'ultima trasferta ad Alessandria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sorrento Gara

Diretta/ Sorrento Giugliano (risultato finale 1-0): il gol di Crecco vale tre punti (10 febbraio 2026)Diretta Sorrento Giugliano/ Streaming video tv: gara molto importante per il periodo recente e per la classifica generale (Serie C, 10 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

DIRETTA/ Casarano Sorrento (risultato finale 2-0), tre punti meritati Casarano (Serie C, 7 febbraio 2026)Diretta Casarano Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Capozza per il venticinquesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net