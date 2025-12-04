La lezione dei ‘giganti’ dello sport Fair play e spirito di sacrificio Calciatori e cestisti tra i banchi

Alunni a lezione di fair play dai grandi campioni. È stata una mattina davvero speciale per la scuola primaria Matteo Maria Boiardo, che l’altro giorno ha ospitato Mirco Antenucci e Eros Schiavon, entrambi ex giocatori della Spal, oltre ad Andrea Diana, noto allenatore di basket. Si è trattato di un incontro dove i tre campioni hanno incontrato gli studenti delle due classi della scuola primaria di secondo grado. A coordinare la mattinata le docenti Deana Dallara e Margherita Carli. Nell’arco di un’ora circa, davanti un’aula gremita di giovani, i tre ospiti hanno voluto raccontare la loro personale esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione dei ‘giganti’ dello sport. Fair play e spirito di sacrificio. Calciatori e cestisti tra i banchi

