Federica Brignone conquista l’oro nel Supergigante a Cortina d’Ampezzo. La sciatrice italiana realizza il suo sogno più grande, dopo anni di sacrifici e momenti difficili. La sua vittoria arriva tra le lacrime e la gioia, confermando il suo talento e la sua forza. È una giornata che resterà nella storia dello sport italiano.

Un oro incredibile, un oro nato dalle lacrime, dal dolore e dalla determinazione, un oro cresciuto dal coraggio e concretizzato dal talento e dalla classe: Federica Brignone vive a Cortina d’Ampezzo una giornata pazzesca che le consegna l’unica cosa che ancora mancava alla sua carriera da leggenda, l’oro olimpico. Federica Brignone è campionessa olimpica di SuperG. Dieci mesi dopo la terribile caduta che il 3 aprile scorso aveva comportato la frattura scomposta pluri-frammentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore. La magia di Fede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sorella d’Italia, Federica Brignone conquista l’oro nel Supergigante: la resurrezione e la leggenda

Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La valdostana Brignone ha vinto l’oro nella supergigante a Milano-Cortina, dopo un recupero incredibile.

