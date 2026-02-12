Capolavoro Brignone a Milano-Cortina oro in supergigante davanti a Mattarella

La valdostana Brignone ha vinto l’oro nella supergigante a Milano-Cortina, dopo un recupero incredibile. È il suo primo oro olimpico, e la vittoria porta l’Italia a quota cinque medaglie d’oro ai Giochi. La gara si è conclusa con un successo che ha emozionato il pubblico presente e il presidente Mattarella, che ha assistito alla premiazione.

La valdostana, dopo un recupero record, conquista il suo primo oro olimpico CORTINA - L'Italia conquista il quinto oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Sull'Olympia delle Tofane Federica Brignone realizza l'ennesimo capolavoro della sua carriera, andandosi a prendere la vittoria nel supergigante.

