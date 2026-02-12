Sora Carnevale in biblioteca

La Biblioteca Comunale di Sora apre le porte ai più giovani per celebrare il Carnevale. Bambini e bambine si riuniscono nel pomeriggio per leggere, disegnare e divertirsi insieme. L’evento mira a coinvolgere i più piccoli in un modo diverso di festeggiare, tra libri e fantasia.

La Biblioteca Comunale di Sora invita bambine e bambini a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio dedicato alla lettura e alla creatività.L’iniziativa prevede letture animate e un laboratorio creativo per la realizzazione di mascherine, pensato per stimolare fantasia ed espressione manuale. Lunedì 16 febbraio 2026 Ore 16:30 Biblioteca Comunale di Sora Età consigliata: dai 5 ai 10 anni Informazioni utiliLa partecipazione è su prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.Non sono ammessi coriandoliÈ gradita la partecipazione in maschera Info e prenotazioni0776 828301Un’occasione per vivere la Biblioteca come spazio di incontro, gioco e condivisione, nel segno della lettura e della creatività🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Sora Carnevale

La Biblioteca Comunale di Sora ospita lunedì 15 dicembre alle 15:30 un laboratorio dedicato alla creazione di palline natalizie, pensato per i bambini.

La Biblioteca Comunale di Sora ha avviato un nuovo corso di fumetto rivolto ai giovani.

