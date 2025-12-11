Sora Sartoria Natalizia in Biblioteca

Frosinonetoday.it | 11 dic 2025

La Biblioteca Comunale di Sora ospita lunedì 15 dicembre alle 15:30 un laboratorio dedicato alla creazione di palline natalizie, pensato per i bambini. Un'occasione per stimolare la creatività dei più piccoli attraverso un’attività artigianale in vista delle festività natalizie.

