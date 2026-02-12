Sophia Kirkby fa parlare di sé anche fuori dalle piste. Dopo aver gareggiato alle Olimpiadi, ora si fa avanti con una domanda semplice: “Chi esce con me?”. Sono in più di 600 i candidati pronti a conquistarla, tutti vogliono un caffè di San Valentino in compagnia della slittinista americana. La gara per il cuore di Sophia è appena iniziata.

Tutti pazzi per Sophia Kirkby. Milano Cortina 2026 diventa anche il palcoscenico dell’amore con più di 600 candidati per un cappuccino di San Valentino in compagnia della slittinista americana. Sophia Kirkby ha conquistato non solo le piste da slittino ma anche i cuori degli utenti social durante i Giochi di Milano Cortina 2026. La ventiquattrenne statunitense, al suo debutto olimpico, ha trovato un modo originale per unire sport e vita sentimentale, trasformando la sua esperienza in un vero e proprio fenomeno virale. L’atleta ha condiviso sui social un messaggio in cui si autodefinisce la scapola più ambita delle Olimpiadi, invitando chi fosse interessato a candidarsi per un appuntamento durante il periodo di San Valentino, proprio quando la sua competizione si sarebbe conclusa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophia Kirkby, prime Olimpiadi da single:”Chi esce con me?”. Si candidano in 600

La sfida tra i partecipanti alle prime Olimpiadi da single sta infiammando gli atleti.

Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento.

