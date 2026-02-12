La sfida tra i partecipanti alle prime Olimpiadi da single sta infiammando gli atleti. In 600 si propongono di uscire con Kirkby, la slittinista americana con tre medaglie mondiali, che si è già fatta chiamare la “scapola più ambita” in vista di San Valentino. La competizione tra concorrenti è già iniziata anche fuori dalle piste.

Nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina, la statunitense Sophia Kirkby ha fatto parlare di sé. A 24 anni, la slittinista statunitense arrivata in Italia per prendere parte ai suoi Giochi, ha trovato un modo tutto suo per unire l’avventura sportiva alla ricerca dell’amore: l’atleta ha infatti usato i suoi social per condividere con il pubblico un messaggio del tutto singolare e aprire una sorta di candidatura per eventuali “san valentini” interessati a uscire con lei, autodefinitasi “la scapola più ambita” di questi Giochi. “Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi”, ha detto l’americana, spiegando che la sua competizione terminerà il 12 febbraio, poco prima di San Valentino, e che questo sarebbe il periodo – e il momento - perfetto per uscire a “bere un cappuccino con qualcuno”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Prime Olimpiadi da single, chi esce con me?": tutti pazzi per Kirkby, si candidano in 600

La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste.

