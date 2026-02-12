Sophia Kirkby alle Olimpiadi invernali 2026 chi è la single più ambita ai Giochi

La slittinista statunitense Sophia Kirkby sta attirando l’attenzione dei media in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La giovane atleta, conosciuta per la sua abilità sulla pista, si sta facendo notare anche per il suo fascino e il suo modo di vivere il grande evento. Con il suo sorriso e la sua determinazione, si prepara a entrare nel cuore dei tifosi e a lasciare il segno tra le stelle dello sport.

La slittinista statunitense Sophia Kirkby ha deciso di aggiungere un pizzico di romanticismo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quasi ventiquattro anni, stella dello slittino doppio femminile, Kirkby ha trasformato la sua esperienza olimpica in un vero e proprio show social dedicato agli appuntamenti d’amore. Tra una discesa e l’altra, la giovane non ha resistito a coinvolgere follower e colleghi in una sorta di gioco pubblico su Instagram. “Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi”, ha spiegato la Kirkby, precisando che la sua competizione terminerà il 12 febbraio, poco prima della festa degli innamorati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sophia Kirkby alle Olimpiadi invernali 2026, chi è la “single più ambita ai Giochi” Approfondimenti su Sophia Kirkby Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: “Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino” La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste. Sophia Kirkby, prime Olimpiadi da single:”Chi esce con me?”. Si candidano in 600 Sophia Kirkby fa parlare di sé anche fuori dalle piste. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sophia Kirkby Argomenti discussi: Prime Olimpiadi da single, chi esce con me?: tutti pazzi per Kirkby, si candidano in 600; Qualcuno vuole uscire con me?: Kirkby cerca appuntamento a Milano Cortina; Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino; Sophia Kirkby tra Olimpiadi e amore: la slittinista Usa che cerca un appuntamento per San Valentino. Sophia Kirkby alle Olimpiadi invernali 2026, chi è la single più ambita ai GiochiLa slittinista statunitense Sophia Kirkby ha deciso di aggiungere un pizzico di romanticismo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quasi ventiquattro anni, stella dello slittino doppio femminile ... dilei.it Milano Cortina: Sophia Kirkby, corre con le parole del papà sui guanti e lancia il 'casting' di San Valentino(Adnkronos) - I guanti di Sophia Kirkby. Non sono un accessorio qualunque: prima di ogni gara la slittinista statunitense ci scrive sopra frasi di vecchie conversazioni con il padre scomparso. So che ... msn.com "Chi esce con me a San Valentino". Alla semplice domanda di Sophia Kirkby, 24enne slittinista statunitense, hanno risposto in 600 - facebook.com facebook ‘PRIME OLIMPIADI DA SINGLE, CHI ESCE CON ME’-LA SLITTINISTA USA SOPHIA KIRKBY APRE LE CANDIDATURE x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.