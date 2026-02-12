Sondaggi Vannacci e referendum | esordio Fn a 2,9% il No si rialza

La politica italiana si muove tra sondaggi, nuove forze e consultazioni popolari. Oggi la Supermedia di Agi e Youtrend mostra un calo di Futuro Nazionale di Vannacci, che si ferma all’1,2%. Intanto, il fronte del No al referendum costituzionale si rafforza, con un rialzo di circa 4 punti percentuali rispetto alle ultime settimane. La campagna elettorale si fa più incerta e le intenzioni di voto restano molto fluide.

La Supermedia AgiYoutrend di oggi riporta le intenzioni di voto in Italia ma anche il 'debutto' di Futuro Nazionale di Vannacci e un aggiornamento sul referendum costituzionale, dove si registra un forte recupero del No Roberto Vannacci e referendum sulla Giustizia al centro di Supermedia di oggi realizzata da Youtrend, agenzia che si occupa di ricerca e campagne elettorali, in collaborazione con l’agenzia di stampa Agi, appare ricca di novità. Si tratta di una media ponderata quindicinale che attribuisce pesi specifici a vari istituti di sondaggio in base alla loro attendibilità e tempestività. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il partito di Roberto Vannacci sta conquistando rapidamente l’attenzione.

Il sondaggio di Swg mostra una partita aperta sul referendum sulla giustizia.

Roberto Vannacci - #ReferendumGiustizia : io voto SI (07.01.26)

