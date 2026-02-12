Sommariva vola in semifinale nello snowboardcross | unico azzurro ancora in gara

Sommariva vola in semifinale nello snowboardcross a Livigno. L’azzurro ha superato ottavi e quarti, mentre Visintin e Ferrari sono stati eliminati. Ora affronterà in semifinale Grondin, Haemmerle e Baumgartner.

L'azzurro supera ottavi e quarti a Livigno, eliminati Visintin e Ferrari. In semifinale sfiderà Grondin, Haemmerle e Baumgartner. È Lorenzo Sommariva a tenere alto il tricolore nello snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sulla pista dello Snow Park-Cross di Livigno, l'azzurro è l'unico dei tre italiani a conquistare l'accesso alle semifinali. Negli ottavi Sommariva chiude al secondo posto nella sesta batteria, dopo aver condotto a lungo il tracciato prima di essere superato nel finale dallo statunitense Nick Baumgartner. Un piazzamento comunque sufficiente per accedere ai quarti di finale.

