LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sommariva vola in semifinale!!

Durante la gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sommariva vola in semifinale. La corsa si fa ancora più emozionante dopo che Ulbricht e Noel sono caduti, lasciando in pista solo in due insieme a lui. In quel momento, Sommariva guidava già la gara, e ora punta alla finale. La tensione resta alta mentre l’atleta italiano si prepara a giocarsi il passaggio tra i migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Caduti Ulbricht e Noel!!! Restano in due con Sommariva che era già in testa alla gara nel momento dell’incidente. 14.30 Ottima partenza di Ulbricht. Sommariva in seconda posizione. 14.30 Partiti!! 14.29 È il momento della terza batteria con Lorenzo Sommariva. Questa la start list: 3 Ulbricht Leon GER 6 Sommariva Lorenzo ITA 14 Noerl Martin GER 22 Baumgartner Nick USA 14.28 Retrocesso Nathan Pare! Avanzano i due francesi con Chollet davanti a Bozzolo. 14.26 In occasione della caduta di Eguibar Breton, Pare ha allargato molto la traiettoria ed ha poi sbagliato. 🔗 Leggi su Oasport.it

