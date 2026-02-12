LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sommariva vola in semifinale!!

Durante la gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sommariva vola in semifinale. La corsa si fa ancora più emozionante dopo che Ulbricht e Noel sono caduti, lasciando in pista solo in due insieme a lui. In quel momento, Sommariva guidava già la gara, e ora punta alla finale. La tensione resta alta mentre l’atleta italiano si prepara a giocarsi il passaggio tra i migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Caduti Ulbricht e Noel!!! Restano in due con Sommariva che era già in testa alla gara nel momento dell’incidente. 14.30 Ottima partenza di Ulbricht. Sommariva in seconda posizione. 14.30 Partiti!! 14.29 È il momento della terza batteria con Lorenzo Sommariva. Questa la start list: 3 Ulbricht Leon GER 6 Sommariva Lorenzo ITA 14 Noerl Martin GER 22 Baumgartner Nick USA 14.28 Retrocesso Nathan Pare! Avanzano i due francesi con Chollet davanti a Bozzolo. 14.26 In occasione della caduta di Eguibar Breton, Pare ha allargato molto la traiettoria ed ha poi sbagliato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

In corso la gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

