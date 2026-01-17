LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Moioli in semifinale ora Sommariva e Ferrari

Segui in tempo reale la competizione di snowboard cross Dongbeiya 2026. Aggiornamenti su Moioli, ora in semifinale, e sui progressi di Sommariva e Ferrari. Rimani connesso per tutte le novità e risultati in diretta, incluso il turno dei quarti maschili e le eventuali novità come la squalifica di Lea Casta. Clicca qui per restare aggiornato sulle ultime notizie dalla manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI MASCHILI 6:34 Squalificata Lea Casta! Notizia che fa felice Moioi. L'azzurra, che aveva comunque completato la prova in terza posizione, approda in semifinale. 6:32 Contatto tra Moioli e Samkova. Le due big si toccano dopo il primo intermedio e spalancano le porte delle semifinali alla francese Casta ed alla ceca Hrusova. Vedremo se ci saranno decisioni delle giuria. 6:31 Tocca finalmente a Michela Moioli. Non semplice il compito dell'azzurra, che sfida le ceche Samkova e Hrusova, e la francese Casta. 6:30 L'australiana Josie Baff taglia il traguardo in prima posizione ed avanza in semifinale al pari dell'americana Gaskill.

