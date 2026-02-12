Solo l’amore e la cultura ci potranno salvare
Un appello a non dimenticare. Vincenzo Calafiore invita a riscoprire l’amore e la cultura come strumenti di salvezza. In un momento di incertezze e difficoltà, ricorda quanto sarebbe stato bello realizzare il grande sogno di un’umanità più unita e consapevole. Solo con questi valori possiamo sperare di invertire la rotta e costruire un futuro migliore.
Vincenzo Calafiore 12 Febbraio 2026 “ Perché tu possa non dimenticare di quanto sarebbe potuto essere bello che si realizzasse quel “ grande sogno “ di una umanità alla deriva. Quel sogno che la vedeva felice senza le differenze razziali e religiose. Una umanità con un futuro. Un futuro che ci aspetta, ci fosse davvero, per noi un domani, un amico, un’amica, una madre, un padre, una sorella, “ qualcuno “ capace di accoglierci e di abbracciarci, che ci chiami col nostro vero nome: fratello, sorella! E di trovare assieme una strada nuova di pace, immaginarsela, inventarsela, e su questo pensiero adagiarsi e lasciarci portare via con la stessa leggerezza di una parola sola: Pace! Questo davvero sarebbe meraviglioso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
