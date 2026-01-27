Bagnine da Gabicce all’Arabia | così potranno salvare le donne saudite

Le bagnine di Nemo Team potrebbero presto lavorare in Arabia Saudita, portando la loro esperienza in un contesto diverso. Questa possibile opportunità segna un passo importante per il settore e per l’integrazione delle professioniste italiane nel mondo. L’eventuale trasferimento evidenzia la crescente apertura verso la collaborazione internazionale nel settore balneare.

Gabicce Mare (Pesaro e Urbino), 27 gennaio 2026 – Le bagnine di Nemo Team potrebbero andare a lavorare in Arabia Saduita. Se da una parte in Riviera cala l’affluenza ai corsi professionali per assistenti bagnanti, dall’altra per le attività di salvataggio lungo le coste arabe, si stanno aprendo interessanti opportunità. Ne sa qualcosa il gabiccese Paolo Bratti, delegato Fisa (Federazione italiana Salvamento acquatico) e il suo team di assistenza e soccorso con le moto d’acqua NemoFisa che ha operato qualche mese fa in Saudi Arabia per un periodo di 40 giorni in occasione delle finali mondiali Supertri final e Open water swimming World Cup, collaborando con Warrior in Saudi Arabia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

