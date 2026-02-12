Solo i ricchi potranno difendersi | l' ennesima balla di Gratteri sulla giustizia

Il Procuratore Nicola Gratteri torna a scatenare polemiche con le sue dichiarazioni sulla giustizia. Questa volta, dice che solo i ricchi potranno difendersi, come se fosse una verità assoluta. Le sue parole spingono ancora una volta a riflettere sulla reale accessibilità delle aule di tribunale, mentre i cittadini comuni si chiedono se davvero il sistema funziona per tutti. La sua frase sembra più una provocazione che un’analisi equilibrata, e intanto i commenti si moltiplicano sui social e nelle chat di quartiere.

«Con quella toga puoi dire ciò che vuoi»: la parafrasi di uno slogan pubblicitario degli anni '60 esprime alla perfezione le regole di ingaggio mediatiche del Procuratore Nicola Gratteri. Primo: deve essere rigorosamente esclusa la presenza di un contraddittore, tanto più se tecnicamente attrezzato (tipo avvocato o professore universitario). Secondo: deve essere garantita la presenza di un giornalista fermamente disposto a non formulare nessuna domanda confutativa o anche solo verificativa di quanto asserisca l'intervistato, del tipo «scusi, dove è scritto nella riforma quello che Lei sta affermando?», o simili. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Solo i ricchi potranno difendersi: l'ennesima balla di Gratteri sulla giustizia Approfondimenti su Gratteri giustizia Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: «Con il sì favoriti ricchi e potenti» Nicola Gratteri si schiera contro il referendum sulla giustizia e mette in chiaro di non volersi schierare con il No. Referendum sulla giustizia, Di Pietro a Napoli: sfida a Gratteri. Via al comitato “Italiani nel Mondo per il Sì” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gratteri giustizia Argomenti discussi: Una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia; L’ammucchiata del No ha perso ogni freno. Non solo dicono balle: si contraddicono pure; Kate Nash cube ai parlamentari che può finanziare i suoi tour solo perché vende foto del suo sedere su Web dopo essersi rivolta a OnlyFans; Referendum: comitati sì lanciano maratona oratoria dal 2 al 9 marzo. Giustizia, solo i ricchi potranno difendersi. L'ennesima balla di Gratteri«Con quella toga puoi dire ciò che vuoi»: la parafrasi di uno slogan pubblicitario degli anni ’60 esprime alla perfezione le ... iltempo.it Riforma della Giustizia: è vero, come dice Gratteri, che se vince il Sì potranno difendersi solo i ricchi? Chi ha smontato il super pmOggi il Fatto Quotidiano pubblica una lunga intervista al magistrato simbolo del No alla riforma Nordio, e le polemiche già infuriano ... tag24.it Per Nicola Gratteri solo i ricchi potranno difendersi. La figlia di Walter Tobagi tira in ballo la P2. Mentre Luciano Violante si inventa la «Casta dei pm». - facebook.com facebook Referendum, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri: “Col Sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti”. @antoniomassari e @pipitone87 x.com

