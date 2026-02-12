Solidità e vitalità Il sistema è resiliente e orientato al futuro

L’anno 2025 si è concluso in positivo per le cooperative della provincia di Ferrara. Paolo Barbieri, presidente di Legacoop Estense, ha confermato che il bilancio finale è stato stabile, con risultati che danno fiducia nel futuro. La cooperazione si mostra forte e capace di adattarsi alle sfide, mantenendo solidità e vitalità.

Paolo Barbieri, presidente di Legacoop Estense, che anno è stato il 2025 per le cooperative del territorio? "Il 2025 si è chiuso con risultati complessivamente positivi. Le nostre cooperative hanno dimostrato solidità in un contesto non semplice. L’ occupazione è cresciuta leggermente, sfiorando le 35.000 persone, con una forte presenza femminile e una prevalenza di contratti stabili. Il dato più rilevante riguarda il valore della produzione, salito a 8,5 miliardi di euro, con un +6,7% che supera ampiamente le medie regionale e nazionale. Un segnale di grande vitalità, anche se non uniforme: accanto a realtà che crescono con vigore, altre risentono maggiormente delle tensioni economiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

