Lollobrigida | Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà drammatico sistema è resiliente – Il video

Lollobrigida afferma che l'impatto dei dazi statunitensi sul settore agroalimentare italiano sarà meno grave del previsto. Secondo il ministro, il sistema agricolo dimostra resilienza e capacità di adattamento, riducendo le preoccupazioni più estreme circa gli effetti delle tariffe.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "L'impatto dei dazi sul settore agroalimentare che tutti temevano, non sarà così drammatico". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza di fine anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

