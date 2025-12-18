Al centro Esisto si presenta la Città Resiliente il piano integrato per il futuro urbano

Al centro di Esisto si svela la “Città Resiliente”, un piano innovativo che mira a trasformare l’ambiente urbano. Un progetto volto a creare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, valorizzando infrastrutture verdi e migliorando la qualità della vita. Un’occasione per ripensare il rapporto con il territorio e costruire un futuro più sostenibile e resiliente per tutta la comunità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.