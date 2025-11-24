Cody Rhodes confessa | Ero sostenuto da tutti ora che sono il volto della WWE sono rimasto solo
L’Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes, ha raccontato il modo diverso in cui veniva trattato dai suoi colleghi nel settore prima di vincere il titolo mondiale, rispetto a come viene trattato oggi. L’ascesa di Rhodes verso il titolo mondiale è stata una delle storyline più avvincenti della recente storia della WWE, portandolo a ricevere ammirazione e supporto da ogni parte. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dallo stesso Rhodes durante il podcast Bertcast di Bert Kreischer, quel supporto, almeno da parte dei colleghi, è diminuito: “Nel percorso verso il WWE Championship, avevo la sensazione che tutte le persone nel business — da ogni compagnia, da ogni show indipendente in cui ero stato, da ogni angolo del mondo — mi parlassero continuamente, osservassero ogni mio segmento, tifassero per me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Drew McIntyre, nel corso dell’ultima puntata di Friday Night #SmackDown che si è tenuta a Denver, ha attaccato brutalmente Cody Rhodes, entrando a sorpresa nel suo atubosu e lasciandolo a terra ferito e quasi privo di sensi. In tanti hanno notato una partico - facebook.com Vai su Facebook
"Chiara Rhodes" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X