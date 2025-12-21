LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 12.41 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.40 27 vittorie in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, 8 in superG. 12.39 La classifica di Coppa del Mondo di superG: 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 180 2 Sofia Goggia Italia 160 3 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 110 4 Romane Miradoli Francia 109 5 Elena Curtoni Italia 90 6 Cornelia Hütter Austria 69 7 Laura Gauché Francia 60 8 Camille Cerutti Francia 59 9 Malorie Blanc Svizzera 51 10 Laura Pirovano Italia 46 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia può vincere! Già dietro le rivali più temibili, ottima Curtoni
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti!
Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza; SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson.
LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL ... oasport.it
Sci alpino LIVE – SuperG femminile Val d’Isère 2025: orario, start list, italiane e diretta TV - Facebook Twitter Gmail LinkedIn Secondo SuperG femminile della stagione di Coppa del Mondo 2025/2026 oggi a Val d’Isère, dopo l’esordio di St. discoveryalps.it
LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: dominio Schwarz, Vinatzer cerca la rimonta. Tre azzurri nella seconda manche dalle 13.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
SCI ALPINO: Nel superG della Val Gardena Giovanni Franzoni ha chiuso al terzo posto centrando il primo strepitoso podio della carriera: "Dedicato a Matteo Franzoso, da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me" x.com
Sci alpino, SuperG: clamoroso Zabystran davanti a Odermatt, Franzoni conquista il primo podio con il terzo posto Il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, regala una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Sull - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.