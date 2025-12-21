LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 12.41 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.40 27 vittorie in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, 8 in superG. 12.39 La classifica di Coppa del Mondo di superG: 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 180 2 Sofia Goggia Italia 160 3 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 110 4 Romane Miradoli Francia 109 5 Elena Curtoni Italia 90 6 Cornelia Hütter Austria 69 7 Laura Gauché Francia 60 8 Camille Cerutti Francia 59 9 Malorie Blanc Svizzera 51 10 Laura Pirovano Italia 46 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia può vincere! Già dietro le rivali più temibili, ottima Curtoni

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti!

Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza; SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson.

