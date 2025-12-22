sofia goggia guida la wcsl di superg davanti a federica brignone pirovano distante dalla top10

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, riscattandosi dal grave errore commesso 24 ore prima nella discesa libera e conquistando il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Per la fuoriclasse bergamasca si tratta della vittoria numero 27 in carriera nel circuito maggiore, l’ottava in supergigante (non trionfava in questa specialità dal 15 dicembre 2024 a Beaver Creek). Con i 160 punti raccolti tra St.Moritz e Val d’Isere, Goggia occupa la seconda posizione nella Coppa del Mondo di superG a -20 dalla neozelandese Alice Robinson e con un vantaggio di 50 lunghezze sulla statunitense Lindsey Vonn. 🔗 Leggi su Oasport.it

