Quando parte Sofia Goggia nel superG delle Olimpiadi | orario n di pettorale tv

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si svolge il superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia scende in pista con il pettorale numero 1, pronta a puntare alla medaglia. La gara inizia alle 11 e sarà trasmessa in diretta sulla tv, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi italiani.

Giovedì 12 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche per il settore femminile dello sci alpino si assegneranno le medaglie nel superG, con la gara che inizierà alle ore 11.30. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.47.20: il superG femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per il superG femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia parteciperà al superG di Zauchensee 2026, ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

Il superG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà domenica 18 gennaio alle ore 11.

