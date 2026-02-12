Federica Brignone oro in super G | la vittoria a 35 anni dopo l' infortunio ?Ho ancora l' adrenalina che scorre nelle vene Fuori Goggia

Federica Brignone conquista l’oro in super G a Cortina a 35 anni, dopo un lungo percorso tra infortuni e sfide. La sciatrice italiana ha dato il massimo, lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà, e si è laureata campionessa olimpica. La sua vittoria rimarrà nella storia dello sci italiano. Fuori Goggia, l’atleta più attesa, non ha partecipato alla gara. Brignone ha ancora l’adrenalina che le scorre nelle vene, mentre il pubblico applaude la sua impresa.

Apoteosi a Cortina. Federica Brignone è campionessa olimpica di supergigante. Una giornata sensazionale, storica, per lo sci italiano. E per la sua fuoriclasse: l'atleta azzurra più vincente di sempre nel Circo Bianco firma l'impresa più leggendaria della carriera. Oro olimpico in casa, dopo essere stata anche portabandiera e davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al rientro da un infortunio che sembrava averle chiuso la strada. Il destino toglie, ma poi restituisce. What else?

