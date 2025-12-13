Grande reazione per Sofia Goggia | podio importante a un soffio da Vonn ma vince Aicher

A St. Moritz, Emma Aicher si conferma protagonista della scena sciistica internazionale, conquistando un podio importante e avvicinandosi alla lotta per la Coppa del Mondo generale. La gara ha visto anche una grande reazione di Sofia Goggia, vicina al podio e a pochi passi da Lindsey Vonn, consolidando il momento di grande livello dello sci alpino.

In quel di St. Moritz si consacra definitivamente il talento di Emma Aicher. La tedesca trionfa nella seconda discesa in Engadina, entrando sempre di più nella lotta per la Coppa del Mondo generale. Aicher si è imposta sulle due regine della discesa, precedendo la vincitrice di ieri Lindsey Vonn e poi Sofia Goggia, che si sblocca in questa stagione, centrando il suo primo podio. Aicher ha sicuramente sfruttato al meglio le incertezze delle due rivali nello stesso appunto, sulla lunga appena dopo il muro, con Vonn e Goggia che sono finite entrambe fuori traiettoria. In quel tratto di pista la tedesca ha guadagnato i decimi necessari per andarsi a prendere la terza vittoria della carriera, la seconda in discesa. Oasport.it Il grande flop di Goggia a St. Moritz: "Vonn ci porta a scuola". Sofia sogna il riscatto nella discesa bis - Moritz nella prima gara veloce: Vonn ci porta a scuola. sport.virgilio.it

Sofia Goggia incassa il colpo: “Vonn ci ha portato tutte a scuola, inutile negarlo. Ma la stagione è lunga” - Sofia Goggia ha concluso al quarto posto la discesa libera di St. oasport.it

