Sofia Goggia delusa e avvelenata la caduta prima del trionfo di Brignone e il commento | Ero davanti 7 decimi

Sofia Goggia si ferma prima di salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana, che partiva con il pettorale numero 9, ha abbandonato il SuperG dopo una caduta. La nebbia e la scarsa visibilità hanno reso il tracciato difficile, impedendole di completare la prova. Goggia si è detta delusa e arrabbiata, soprattutto perché era davanti di 7 decimi prima di scivolare.

Sofia Goggia esce di scena nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e mastica amaro. La campionessa azzurra, scesa con il pettorale numero 9, non ha completato la prova sull'Olympia delle Tofane, tradita da una gara resa complicata anche dalla scarsa visibilità nella parte alta del tracciato, condizionata dalla nebbia. Una giornata difficile, che si è però trasformata in un trionfo sensazionale per Federica Brignone, che ha conquistato l'oro a soli 315 giorni dalla frattura scomposta di tibia e perone. La delusione di Goggia. Goggia, fino al momento dell'uscita, stava interpretando la gara in modo aggressivo ed efficace.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Cortina, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo le vittorie di PyeongChang e Pechino.

