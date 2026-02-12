Sofia Goggia all’assalto del Super G | a Cortina solo un secondo posto in carriera

Sofia Goggia scende in pista a Cortina per il Super G. La campionessa azzurra punta a un risultato importante, ma finora in questa edizione delle Olimpiadi ha vissuto una serie di alti e bassi. Dopo il bronzo conquistato domenica, cerca il riscatto, anche se il percorso si preannuncia difficile. La giornata si annuncia calda di emozioni e sfide.

Fino a questo momento, le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per Sofia Goggia sono state un’altalena di emozioni: dall’accensione del braciere nella sera del 6 febbraio alla medaglia di bronzo domenica 8 nella discesa libera sull’Olympia delle Tofane, fino alla scivolata che è costata la combinata dopo poco più di un minuto nella mattinata di martedì 10 febbraio. Giovedì 12, alle 11:30, è in programma l’ultimo atto della sua avventura a cinque cerchi: il Super G. La bergamasca torna sulla pista per la quinta volta dopo i due allenamenti cronometrati e le due gare, tutte sono state in discesa. Quella che storicamente è la sua disciplina, in cui ha ottenuto tre medaglie in tre diverse olimpiadi: oro a Pyeongchang 2018, argento a Pechino 2022 e poi il bronzo di quattro giorni fa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sofia Goggia si distingue nella Coppa del Mondo di St.

Sofia Goggia punta al secondo oro in discesa a Cortina.

