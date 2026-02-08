Sofia ora tocca a te | Goggia nella sua Cortina alla caccia del secondo oro in discesa

Sofia Goggia punta al secondo oro in discesa a Cortina. La campionessa italiana si gioca tutto sulla pista che le è familiare, in una gara che potrebbe regalarle un'altra grande soddisfazione. La pressione è alta, ma lei si sente pronta. La neve è buona e le condizioni meteo sono favorevoli, tutto pronto per una giornata importante.

Per Sofia Goggia, Cortina è una questione di cuore. Soprattutto se l'assonanza è con i cinque cerchi olimpici. Flashback a 4 anni fa, 2022: una bruttissima caduta in Super G le causa una lesione al legamento crociato e una microfrattura al perone. 23 giorni dopo, l'argento a Pechino, la sua seconda medaglia messa al collo dopo l'oro di Pyeongchang quattro anni prima. L' Olympia delle Tofane è una pista su cui la 33enne bergamasca ha già vinto per 4 volte in carriera in discesa libera, più un secondo e due terzi posti sempre nella specialità, a cui si aggiunge un secondo posto in Super G. Insomma, c'è un certo feeling.

