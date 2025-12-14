Coppa del Mondo di St Moritz Sofia Goggia conquista il terzo posto in Super G

Sofia Goggia si distingue nella Coppa del Mondo di St. Moritz, conquistando un ottimo terzo posto in Super G. La gara, disputatasi il 14 dicembre 2025, ha visto la campionessa italiana confermare il suo talento e la sua tenacia sulle piste svizzere, regalando un risultato di rilievo nel fine settimana di competizioni.

St. Moritz, 14 dicembre 2025 – Sofia Goggia chiude con un terzo posto in superG il weekend di St. Moritz. Per l’azzurra una buona gara, chiusa con un ritardo di 20 centesimi dalla vincitrice, la neozelandese Alice Robinson, accumulato in gran parte nel primo settore. Sul podio sale anche la francese Romane Miradoli (a 9 centesimi da Robinson), mentre è quarta Lindsey Vonn, che chiude così dietro Sofia. Buona prova anche per le azzurre Elena Curtoni sesta e Laura Pirovano ottava. È caduta, invece, Emma Aicher, che aveva vinto ieri, mentre esce a poche porte dal traguardo Mikaela Shiffrin. (Fonte Adnkronos) Foto FISIfisi. Cdn.ilfaroonline.it

