Lorenzo Sommariva si piazza sesto nella prima run di qualificazione dello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il miglior risultato tra gli italiani, mentre Omar Visintin, con il venti posto, sfiora la qualificazione e dovrà attendere l’eventuale ripescaggio.

È Lorenzo Sommariva il miglior italiano al termine della prima seeding run dello snowboardcross maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ottimo sesto posto per lui, mentre evita la seconda manche per il rotto della cuffia Omar Visintin, ventesimo. Dovrà disputare la seconda run, invece, Filippo Ferrari, 22°. Il miglior crono è del transalpino Aidan Chollet, primo in 1:06.37, il quale precede il canadese Eliot Grondin, secondo in 1:06.75, ed il tedesco Leon Ulbricht, terzo in 1:07.94. Seguono altri due transalpini, ovvero Jonas Chollet, quarto in 1:08.04, e Loan Bozzolo, quinto in 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross, Lorenzo Sommariva sesto nella prima seeding run alle Olimpiadi. Omar Visintin 20°

