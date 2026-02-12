LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sommariva e Visintin evitano la prima manche Ferrari non c’entra la top 20

La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Sommariva e Visintin non partono nella prima manche e devono aspettare la seconda run per cercare di recuperare posizioni, mentre Ferrari resta lontano dalla top 20. La competizione si fa più intensa, con i primi atleti già in pista per la seconda discesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Inizia la seconda run, con Baumgartner che al momento resiste in ventunesima posizione con 1:08.79. 10.57 Termina qui la prima run con Sommariva che ottiene un ottimo sesto posto, e con Visintin che centra le prime venti posizioni sfruttando l’ultimo tassello possibile. Ferrari dovrà cercare di migliorare il suo tempo nella seconda run visto che nella prima manche ha chiuso alla ventiduesima posizione. 10.55 Trentesimo posto per Johnstone. L’australiano fa meglio solo dei due eliminati Reochle e Romero Villanueva con un pessimo 1:11.54. 10.53 CADE REICHLE! Fuori il tedesco che è caduto subito senza trovare mai la velocità giusta per partire. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia

