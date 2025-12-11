Snowboardcross | Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si lanciano verso la stagione olimpica

Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si preparano ad affrontare la nuova stagione di snowboardcross, che prenderà il via nel fine settimana a Cervinia con la tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile. I due atleti italiani si lanciano verso gli obiettivi olimpici, pronti a sfidarsi sulle piste e a confermare il loro talento a livello internazionale.

La stagione di snowboardcross è pronta a prendere il via e lo farà nel fine settimana con l’appuntamento di Cervinia, sede del debutto della Coppa del Mondo maschile. Un avvio particolarmente atteso, perché coincide con l’annata olimpica che porterà dritti verso Milano-Cortina 2026, appuntamento casalingo che accende ambizioni e responsabilità per tutta la Nazionale italiana. Il gruppo guidato dal direttore tecnico Cesare Pisoni si presenta ai cancelli di partenza con due punti di riferimento chiari: Omar Visintin e Lorenzo Sommariva. Sommariva riparte dal podio conquistato proprio a Cervinia un anno fa, l’unico acuto di una stagione avara di soddisfazioni per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross: Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si lanciano verso la stagione olimpica

CdM Snowboard: l’esordio della Coppa del Mondo a Cervinia (Vd’A) Tutto pronto, a Cervinia (Valle d’Aosta) per l’opening della Coppa del Mondo di Snowboardcross, che ospita, dal 12 al 14 dicembre, in sequenza, le qualifiche, la gara individuale e la prova - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Snowboardcross Michela Moioli guida il gruppo azzurro in raduno a Cervinia verso il debutto stagionale

Snowboardcross: Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si lanciano verso la stagione olimpica - La stagione di snowboardcross è pronta a prendere il via e lo farà nel fine settimana con l’appuntamento di Cervinia, sede del debutto della Coppa del ... oasport.it scrive

Snowboardcross, Cervinia inaugura la Coppa del Mondo: 18 azzurri convocati per il weekend - Cervinia inaugura la Coppa del Mondo di Snowboardcross: 18 azzurri convocati, tra cui Moioli, Sommariva e Visintin. Lo riporta sportface.it