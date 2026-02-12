Snowboardcross Filippo Ferrari si migliora nella seconda seeding run delle Olimpiadi

A Livigno si sono concluse le seeding run dello snowboardcross maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Filippo Ferrari, l’unico azzurro in corsa, ha migliorato il tempo nella seconda discesa rispetto alla prima, ma si è piazzato 27°. La sua performance non basta a qualificarsi tra i migliori e ora dovrà attendere la fase successiva.

A Livigno si sono completate le seeding run dello snowboardcross maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’unico azzurro al via della seconda manche, Filippo Ferrari, migliora il tempo rispetto a quanto fatto nella prima discesa, ma termina 27°. Escluso dai primi 20 al termine della prima manche, chiusa al 22° posto in 1:10.10, l’azzurro fa scendere il proprio riscontro a 1:09.69, che però risulta essere il 7° crono parziale, e dunque Filippo Ferrari chiude al 27° posto complessivo la seeding run, che definirà il tabellone ad eliminazione diretta. Nella seconda manche il miglior tempo è dell’ australiano Adam Lambert, che chiude in 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross, Filippo Ferrari si migliora nella seconda seeding run delle Olimpiadi Approfondimenti su Filippo Ferrari Snowboardcross, Lorenzo Sommariva sesto nella prima seeding run alle Olimpiadi. Omar Visintin 20° Lorenzo Sommariva si piazza sesto nella prima run di qualificazione dello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo Sommariva in prima run, Visintin e Ferrari costretti ad un pettorale basso Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Filippo Ferrari Argomenti discussi: Michela Moioli e Filippo Ferrari liberi di sognare; LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Olimpiadi Milano Cortina, le gare di giovedì 12 febbraio. Lollobrigida per il bis, Sighel guida l’assalto Short Track; Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin evitano la seconda manche, Ferrari non centra la top 20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Male Reichle che chiude al trentesimo posto con un pessimo 1:11.64. 11.16 Ventottesimo posto per lo ... oasport.it Olimpiadi 2026: tre italiani in gara nel snowboardcrossTre atleti italiani, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari, si presentano al via della gara maschile di snowboardcross ai Giochi Olimpici di Milano?Cortina 2026. Tutti e tre sono ... it.blastingnews.com CUS Ferrara ASD. Paul Velchev · Sport Beat. Sport Salute e Benessere MASTER 50+ : stessi obiettivi, nuove strategie Seminario GRATUITO aperto a tutti a cura del Dott. Filippo Ferrari Medico dello Sport Mercoledì 18 febbraio 18.30 CUS1 Via GRAMICI - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.