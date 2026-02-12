LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ottimo Sommariva in prima run Visintin e Ferrari costretti ad un pettorale basso

Questa mattina si sono tenuti gli ottavi di finale dello snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sommariva ha fatto una buona prima run, mostrando sicurezza e velocità. Visintin e Ferrari, invece, sono partiti con pettorali bassi, il che li mette subito in svantaggio rispetto agli altri. La competizione continua, con le gare che riprenderanno nel primo pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Gli ottavi di finale dello snowboardcross inizieranno alle 13.45. Per il momento è tutto con questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, a tra poco! 11.27 Questo l’ordine completo dei pettorali: 1 – Aidan Chollet FRA 2 – Eliot Grondin CAN 3 – Leon Ulbricht GER 4 – Jonas Chollet FRA 5 – Loan Bozzolo FRA 6 – Lorenzo Sommariva ITA 7 – Alessandro Haemmerle AUT 8 – Blois de Glenn NED 9 – Jakob Dusek AUT 10 -Huw Nightingale GBR 11 – Evan Bichon CAN 12 – Luvas Eguibar Breton ESP 13 – Nathan Pare USA 14 – Martin Noel GER 15 – Kalle Koblet SUI 16 – Niel Conradt GER 17 – David Pickl AUT 18 – Lukas Pachner AUT 19 – Liam Moffatt CAN 20 – Omar Visintin ITA 21 – Adam Lambert AUS 22 – Nick Baumgartner USA 23 – Jake Veddere USA 24 – Krystof Choura CZE 25 – Jarryd Hughes AUS 26 – Cody Winters USA 27 – Filippo Ferrari ITA 28 – Alvaro Romero Villanueva ESP 29 – Radek Houser CZE 30 – James Johnstone AUS 31 – Julius Reichle GER 32 – Merlin Surget FRA 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo Sommariva in prima run, Visintin e Ferrari costretti ad un pettorale basso Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, attesa per Visintin e Ferrari Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin evitano la prima manche, Ferrari non c’entra la top 20 La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 12 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in gara; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin evitano la seconda manche, Ferrari non centra la top 20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Male Reichle che chiude al trentesimo posto con un pessimo 1:11.64. 11.16 Ventottesimo posto per lo ... oasport.it Snowboardcross, Lorenzo Sommariva sesto nella prima seeding run alle Olimpiadi. Omar Visintin 20°È Lorenzo Sommariva il miglior italiano al termine della prima seeding run dello snowboardcross maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ... oasport.it Mi pare di intravedere, per domani, qualche gara interessante che assegna 11.30 SuperG donne 15 snowboard cross maschile 16.30 5000 metri di Speed skating 18.30 team event di slittino 21.30 short track: finali 500m donne, 1000m uomini Piatto x.com Giochi Olimpici Invernali, prossimi appuntamenti a Livigno: fino al 9 febbraio: Freeski Slopestyle e Snowboard Big Air 10-11 febbraio: Moguls maschile e femminile 12-13 febbraio: Snowboard cross e Halfpipe 15 febbraio: Snowboard cross a squadr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.