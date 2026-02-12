Dopo aver vinto l’oro a Pechino 2022, Alessandro Haemmerle si ripete a Milano Cortina 2026. L’austriaco conquista il secondo oro olimpico nel snowboardcross, confermando la sua supremazia in questo sport. Sono sei edizioni, tre vincitori diversi, e questa doppietta dimostra ancora una volta quanto sia difficile batterlo. Buona anche la prestazione di Sommariva, che termina ottavo.

È lo sport delle doppiette olimpiche. Sei edizioni, tre vincitori diversi. Dopo lo statunitense Seth Wescott (Torino e Vancouver), il francese Pierre Vaultier (Sochi e PyeongChang) è la volta dell’austriaco Alessandro Haemmerle: dopo il successo di Pechino 2022 l’austriaco trova il bis anche a Milano Cortina 2026 nello snowboardcross al maschile. Non era il favorito oggi, ma ha dimostrato di avere una classe incredibile: nella Big Final si è disimpegnato al meglio e sul finale è riuscito a sopravanzare colui che sì, era l’uomo più atteso, il canadese Eliot Grondin, che si è dovuto arrendere sul colpo di reni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross: doppietta olimpica per Alessandro Haemmerle, ottavo Sommariva

Sommariva non riesce a raggiungere la finale nello snowboardcross a Milano-Cortina.

Oggi si apre ufficialmente la gara di snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri.

