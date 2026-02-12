Sommariva finisce il sogno nello snowboardcross a Milano-Cortina | l’azzurro chiude ottavo

Da sportface.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sommariva non riesce a raggiungere la finale nello snowboardcross a Milano-Cortina. Dopo una partenza lenta in semifinale, l’azzurro si ferma alla small final, chiudendo ottavo. La vittoria va al francese Chollet, che conquista il primo posto davanti a Grondin, Haemmerle e Dusek.

L'azzurro paga una partenza sbagliata in semifinale e si ferma alla small final. La vittoria va al francese Aidan Chollet davanti a Grondin, Haemmerle e Dusek. Si chiude con l'ottavo posto finale l'avventura olimpica di Lorenzo Sommariva nello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

