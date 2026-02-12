Sommariva finisce il sogno nello snowboardcross a Milano-Cortina | l’azzurro chiude ottavo

Sommariva non riesce a raggiungere la finale nello snowboardcross a Milano-Cortina. Dopo una partenza lenta in semifinale, l’azzurro si ferma alla small final, chiudendo ottavo. La vittoria va al francese Chollet, che conquista il primo posto davanti a Grondin, Haemmerle e Dusek.

L'azzurro paga una partenza sbagliata in semifinale e si ferma alla small final. La vittoria va al francese Aidan Chollet davanti a Grondin, Haemmerle e Dusek. Si chiude con l'ottavo posto finale l'avventura olimpica di Lorenzo Sommariva nello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Sommariva vola in semifinale nello snowboardcross a Livigno.

La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi 2026 si conclude con una grande delusione per l’Italia.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno di Sommariva! Azzurro in small finalCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 ALESSANDRO HAEMMERLE È ANCORA CAMPIONE OLIMPICO!! Finale pazzesco con i quattro che arrivano insieme al ... oasport.it

I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Brignone: 'Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene. 'Oggi ero tranquilla e ho cercato di fare le curve più veloce possibile'. #ANSA x.com