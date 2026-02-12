Snowboardcross | Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica ma i favoriti sono altri

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre ufficialmente la gara di snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Visintin e Sommariva puntano a sorprendere, ma i favoriti sono altri. La competizione si svolge sul tracciato di Livigno, che molti giudicano troppo semplice, e il pubblico attende con entusiasmo di vedere chi farà la differenza in questa prima giornata.

È il giorno dello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vanno in scena gli uomini sul tracciato che è apparso almeno sulla carta forse troppo  facile nel fantastico scenario del Livigno Snow Park. Bisognerà dunque partire forte e spingere bene sulle gambe, non potendo contare su troppi tratti insidiosi. Tre gli italiani che saranno in gara davanti al pubblico amico: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari. Visintin è il faro azzurro, già bronzo olimpico a Pechino 2022 nella prova individuale e argento nel mixed team, oltre che vincitore di una Coppa del Mondo generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

snowboardcross visintin e sommariva cercano l8217impresa olimpica ma i favoriti sono altri

© Oasport.it - Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Snowboardcross: Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si lanciano verso la stagione olimpica

Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si preparano ad affrontare la nuova stagione di snowboardcross, che prenderà il via nel fine settimana a Cervinia con la tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Omar Visintin, chi è l'azzurro dello snowboard: le due medaglie di Pechino 2022, la figlia Lima, il papà insegnante; Milano Cortina, il programma di domani: tutti gli italiani in gara giovedì 12 febbraio (e dove vederli in tv); Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara.

snowboardcross visintin e sommarivaSnowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altriÈ il giorno dello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vanno in scena gli uomini sul tracciato che è apparso almeno sulla carta forse ... oasport.it

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello snowbordcross maschile ai ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.