Snowboardcross | Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica ma i favoriti sono altri

Oggi si apre ufficialmente la gara di snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Visintin e Sommariva puntano a sorprendere, ma i favoriti sono altri. La competizione si svolge sul tracciato di Livigno, che molti giudicano troppo semplice, e il pubblico attende con entusiasmo di vedere chi farà la differenza in questa prima giornata.

È il giorno dello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vanno in scena gli uomini sul tracciato che è apparso almeno sulla carta forse troppo facile nel fantastico scenario del Livigno Snow Park. Bisognerà dunque partire forte e spingere bene sulle gambe, non potendo contare su troppi tratti insidiosi. Tre gli italiani che saranno in gara davanti al pubblico amico: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari. Visintin è il faro azzurro, già bronzo olimpico a Pechino 2022 nella prova individuale e argento nel mixed team, oltre che vincitore di una Coppa del Mondo generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si preparano ad affrontare la nuova stagione di snowboardcross, che prenderà il via nel fine settimana a Cervinia con la tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile.

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

