Snowboard oggi Olimpiadi 2026 | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi la gara di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo. Gli atleti italiani scendono in pista, sperando di conquistare medaglie e migliorare i risultati finora ottenuti. Gli orari delle competizioni sono stati confermati, e gli appassionati possono seguirle in TV o streaming. La giornata promette emozioni e sfide importanti per il team azzurro.

Nuova giornata dedicata allo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia vuole continuare a rimpinguare il proprio medagliere e non mancano le possibilità. In mattinata incomincerà infatti la lunga giornata dello snowboard cross, con le qualificazioni maschili. Dalle ore 10.00 partiranno le due manche di qualificazione per la fase finale, con ben tre azzurri al via. Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari ed Omar Visintin cercheranno di strappare il pass per i quarti di finale, per poi giocarsi le loro chance per le medaglie. Come vedere in tv lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 o Rai Sport, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision.

