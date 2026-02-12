Snowboard Gaon Choi stupisce a Livigno e vince l’oro nell’halfpipe a 17 anni Battuta la favorita Chloe Kim

A Livigno, il giovane snowboarder sudcoreano Gaon Choi ha sorpreso tutti vincendo l’oro nell’halfpipe femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A soli 17 anni, Choi ha battuto la favorita Chloe Kim, che sembrava in vantaggio. La finale si è conclusa in modo inaspettato, con il talento emergente che ha dimostrato di avere le carte in regola per dominare la disciplina.

È successo l'imprevedibile nella finale dell' halfpipe femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine di tre manche molto tese ed equilibrate, la medaglia d'oro è stata conquistata da una sorprendente Gaon Choi. La sud-coreana, alla sua prima esperienza nella rassegna a cinque cerchi, è riuscita ad anticipare tutte le avversarie più quotate, inaugurando la sua giovane carriera con un incredibile titolo olimpico. La 17enne asiatica, dopo un errore nella prima run (solo 10.00 punti ottenuti), non è riuscita a concludere la seconda discesa, rimanendo molto attardata alla fine delle due manche.

